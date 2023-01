Capodanno a Pontedera: tutto esaurito sul 'piazzone' per Cristina D'Avena e Baby K

Oltre cinque ore di spettacolo: giovani artisti, il Radio Stop Party e due grandi nomi della musica: Cristina D' Avena e Baby K. Il Capodanno in piazza a Pontedera registra tantissime presenze, per un evento che si è svolto in piazza Martiri della Libertà e che ha messo in moto una macchina organizzativa di rilievo.

"La bellezza della piazza in festa è il grazie più sincero che possono ricevere tutti coloro che si sono prodigati per consentire la realizzazione di questo evento - ha detto il sindaco Matteo Franconi - ai tanti volontari, alle forze dell'ordine, ai dipendenti, agli organizzatori, agli ospiti, allo staff di Radio Stop, agli sponsor e a tutti coloro che non sono stati sul palco ma che hanno lavorato".