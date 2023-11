Successo e partecipazione alla festa nazionale degli alberi presso Rsa Matteo Remaggi a Cascina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il CDA dell’azienda pubblica servizi alla persona “Matteo Remaggi” di Cascina il 25 Novembre 2023 ha organizzato una giornata speciale dedicata agli alberi e ai suoi ospiti in occasione della Festa Nazionale degli Alberi per sensibilizzare le persone sull'importanza di preservare e tutelare l'ambiente. Il Vivaio Paganelli di Cascina ha donato un albero da frutto “albicocco”, che è stato piantato nel parco con l'aiuto di alcuni cittadini. L'evento ha visto la partecipazione oltre che dei nostri ospiti e della presenza numerosa di cittadini anche la partecipazione dell'amministrazione comunale con l’assessore Paolo Cipolli e il consigliere Cristina Bibolotti, che ringraziamo per il loro sostegno, di Sogefarm Farmacie Comunali di Cascina, che ha offerto un rinfresco agli ospiti e ai familiari e di Irene Galletti, Consigliere Regionale del M5S, che ha portato il suo saluto. Durante l'evento sono stati esposti i lavori creativi realizzati dagli ospiti della nostra struttura, tra cui i bellissimi quadri del Sig. Tavanti Chiarenti, che ha mostrato il suo talento artistico. Gli operatori sanitari, la nostra Direttrice Chiara Bucalossi e la coordinatrice sanitaria Angelica Leonetti, l’istruttore Pecori Adolfo, gli animatori e i ragazzi del servizio civile hanno coinvolto gli ospiti in attività creative, creando un clima di allegria e serenità. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento, che ha rappresentato un momento di condivisione e di valorizzazione delle risorse della nostra comunità sempre aperta al nostro territorio.