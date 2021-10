Successo per Smam Wine: a Santa Maria a Monte un 'viaggio' tra vini e prodotti del territorio e non solo

Oltre 500 visitatori sono arrivati nelle strade di Santa Maria a Monte per la seconda edizione di Smam Wine, la rassegna enogastronomica organizzata da Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, Tapassion 2.0, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Santa Maria a Monte, Terre di Pisa e Strada del vino delle Colline Pisane, con Onav e il patrocinio del Touring Club d'Italia.

Negli angoli più suggestivi del borgo appassionati e cultori hanno effettuato degustazioni e visite guidate nelle cantine e nei temporary wine bar allestiti lungo le strade del paese. “Un evento che ha superato ogni aspettativa, cresciuto nei numeri e nell'offerta rispetto alla prima edizione - afferma Fulvio Pratesi, presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte - grazie alla presenza di numerosi espositori del territorio e internazionali, provenienti da Paesi come Slovenia, Svizzera, Francia e Giorgia, gli ospiti hanno potuto provare i migliori vini del territorio e gustare esperienze uniche, come la degustazione nel qvevri, la tipica anfora georgiana, e ammirare l'esibizione di Valentino Tesi, miglior sommelier d'Italia Ais 2019 che ha presentato alcuni tra i migliori vini bianchi e rossi delle etichette Terre di Pisa”.

“Un evento - dice Pratesi - che ha messo in mostra i gioielli storici, artistici e paesaggistici del nostro borgo: dal parco archeologico alle cisterne Imperia e Porto San Giovanni, dalla biblioteca comunale alla galleria d'arte Art Suite Gallery, e che per la prima volta in assoluto ha permesso di esporre i prodotti tipici delle aziende del nostro territorio. Ringraziamo la parrocchia e i privati che hanno messo a disposizione i loro spazi per aver regalato una cornice ancor più bella ed esclusiva”.

“L'iniziativa ha mostrato la capacità di attrazione e di accoglienza del borgo di Santa Maria a Monte - dice il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - una manifestazione all'insegna delle eccellenze vitivinicole del territorio che sposa perfettamente il progetto di valorizzazione che vuole far diventare Santa Maria a Monte e il suo territorio una destinazione turistica a tutti gli effetti”.