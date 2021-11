Successo per Volterragusto: l'edizione 2021 è da record

Si è chiusa con un successo di pubblico al di là delle più rosee aspettative la prima edizione 'post Covid' di Volterragusto, andato in scena a Volterra i due scorsi fine settimana: nonostante il tempo incerto i ben oltre 10.000 visitatori hanno di fatto segnato il record di presenze degli ultimi anni. Tutto esaurito negli alberghi e negli agriturismi, oltre 2000 biglietti unici staccati tra sabato, domenica e lunedì del ponte di Ognissanti.



I visitatori si sono letteralmente riversati per le vie della città, con tappa obbligata presso gli stand degli artigiani del gusto locali e degli espositori anima della XIII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco. Ma non solo. Grande riscontro hanno infatti ottenuto le tante ed eterogenee iniziative proposte dentro e fuori porta, che hanno offerto ai visitatori un motivo in più per scegliere Volterra: dai talk show su vino e sostenibilità, degustazioni nell'epoca dei social, alle mostre allestite in musei ed esercizi cittadini, dalle 'visite gastronomiche' tra Saline di Volterra, Bosco del Brignone e vigneti, passando per tartufaie e sbandieratori. Senza dimenticare il Premio Jarro, consegnato quest'anno allo scrittore Fabio Francione per il suo lavoro su 'La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene' di Pellegrino Artusi.





“L’edizione di quest’anno di Volterragusto è stata un successo straordinario - dichiara Giacomo Santi, sindaco di Volterra - sia come partecipazione che come qualità di iniziative. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più importanti della stagione turistica della nostra città e del nostro territorio, sempre più ricca di eventi culturali ed enogastronomici. Un ringraziamento sentito va a tutti gli organizzatori, ai volontari, agli Enti e Istituzioni che hanno reso possibile la piena riuscita di questa edizione”."In un periodo quantomai complesso il segnale arrivato dalla conferma di un evento sempre atteso e ormai parte della storia recente di questa città è stata la voglia di, vivendo un contesto di leggerezza e socialità anche come occasione per riscoprire tradizioni, luoghi e culture" sottolineano gli organizzatori.