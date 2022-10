Grande successo di pubblico per la prima della stagione lirica del Verdi

Teatro pieno ed applausi a scena aperta per Norma, opera lirica in due atti di Vincenzo Bellini, che dopo aver girato in ottobre per i palcoscenici della Lombardia, è approdata a Pisa con le recite del 29 e 30 ottobre; lo spettacolo è infatti una co-produzione del circuito OperaLombardia e Teatro di Pisa. L'opera, rappresentata per la prima volta nel 1831 riesce ancora estremamente attuale, anche grazie ad un allestimento che ha saputo dosare elementi di novità, pur senza abbandonarsi a forzature.



Il pubblico risponde in maniera estremamente positiva a questo primo appuntamento con la stagione d'opera, la prima a firma del nuovo Direttore Artistico Cristian Carrara, in attesa di Don Pasquale, secondo appuntamento in programma per il 2 e 4 dicembre; Altro appuntamento del prossimo futuro, il 12 novembre, sarà Mozart in equilibrio, spettacolo appositamente pensato per famiglie, giovani e giovanissimi, ideato per offrire diverse chiavi di lettura capaci di coinvolgere pubblici molto diversi e cogliere la storica sfida di riportare i ragazzi e le famiglie a teatro.





La risposta del pubblico alle programmazioni del Verdi di quest'anno è stata eccezionale, con unaalle stagioni (lirica, prosa, concerti) che si attesta circa all'80% del periodo pre-covid, laddove gli altri teatri italiani difficilmente sono riusciti a raggiungere la metà dei volumi 2019.La pandemia e la nuova congiuntura economica hanno posto nuove e difficili problematiche ai teatri di tradizione ed il Verdi ha saputo raccogliere la sfida aggiornando strategie e mezzi di comunicazione e confermando quel trend positivo di pubblico che ha caratterizzato tutta la presidenza Paoletti grazie ad un impulso di rinnovamento dell'offerta che è riuscito a riallacciare un dialogo con la città.