Promosso a pieni voti: il mercato invernale a Tirrenia ha convinto tutti

Quanto ci piace il mercato d'inverno a Tirrenia. I commercianti sono contenti della prima edizione in assoluto del mercato di domenica 6 marzo, organizzato dalla Fiva ConfcommercioPisa. Il presidente dei commercianti Confcommercio di Tirrenia Virgilio Ruglioni esprime l'opinione di tanti colleghi: "E' stata davvero una boccata di ossigeno in questo momento così difficile per tutti. Siamo molto contenti di come sia andata, ringraziamo il sindaco Michele Conti e l'assessore Paolo Pesciatini per aver consentito il mercato di inverno. Se davvero vogliamo realizzare le promesse del litorale tutto l'anno abbiamo bisogno come il pane di iniziative come queste. Erano anni che aspettavamo l'arrivo del mercato invernale, e il risultato non ha in alcun modo tradito le aspettative. Tra l'altro, non c'è stato alcun problema per la viabilità. Sinergia e collaborazione con gli ambulanti e con il loro presidente Franco Palermo è un ulteriore punto di forza di questo primo importante traguardo raggiunto".

Gli fa eco il presidente di Conflitorale Confcommercio Luca Ravagni, che sul mercato invernale esprime un altrettanto giudizio lusinghiero: "Un ottimo lavoro, che ha trovato un riscontro positivo non solo tra i commercianti ma anche tra i cittadini e i frequentatori. Vivacizzare Tirrenia, soprattutto d'inverno con iniziative ed eventi di rilievo diventa fondamentale per le attività commerciali della zona, e costituisce un volano di interesse e attrattività che non possiamo in alcun modo trascurare. Riqualificazione di piazze e strade ed eventi sono il binomio vincente. Sappiamo quanta incertezza e quante difficoltà noi imprenditori dovremo ancora affrontare, tra pandemia, venti di guerra, costi energetici alle stelle e calo dei consumi. Il mercato a Tirrenia genera interesse e partecipazione, proseguiamo risoluti in questa direzione".