Tutto esaurito per la quarta edizione di 'Rosso Montopoli'

Un altro appuntamento da tutto esaurito la quarta edizione di 'Rosso Montopoli - La Bistecca sotto la Torre', l'iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Montopoli, Confcommercio Provincia di Pisa e Comune di Montopoli, promossa da Vetrina Toscana, Regione Toscana e UnionCamere Toscana e con il contributo di Nomasei Paris x Montopoli che si è tenuta nelle domeniche del 16 e 30 luglio. Ben 150 persone si sono sedute a tavola ogni sera nella scenografica cornice di piazza San Matteo, ai piedi dell'omonima Torre, in quello che ormai è diventato uno degli eventi più apprezzati dell'estate montopolese.

"C'è solo il rammarico di non riuscire a soddisfare tutte le richieste che arrivano, trattandosi di un evento su prenotazione - afferma il presidente del Centro commerciale naturale di Montopoli Luca Marianelli - siamo molto soddisfatti per il successo di un'iniziativa ideata nel 2020, in piena pandemia, che il pubblico apprezza in particolar modo per la location unica, dove nelle belle giornate il panorama arriva fino al mare, e per lo show cooking della cottura della bistecca e la spiegazione dei tempi di maturazione e frollatura della carne e delle caratteristiche delle varie razze".

"Rosso Montopoli è un evento che riesce a unire in modo unico la promozione turistica del territorio e la valorizzazione delle sue eccellenze, puntando molto sulla qualità delle materie prime e dei prodotti, anche quest'anno allietato da esibizioni musicali di alto livello", aggiunge il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. "Un risultato possibile grazie allo straordinario impegno dei commercianti e che permette ogni anno di costruire un evento di alta qualità e con grandi potenzialità di sviluppo".

"Come Amministrazione comunale siamo felici di questo ennesimo successo di Rosso Montopoli - afferma Valerio Martinelli, assessore alle attività produttive, promozione e sviluppo del territorio - una grande occasione per valorizzare le nostre eccellenze e per fare sinergia con il Centro commerciale naturale e Confcommercio, che ringrazio personalmente. Un appuntamento che è diventato una tradizione e che ci auguriamo possa coinvolgere sempre più persone in futuro".