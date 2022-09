A Pontedera la salute scende in piazza e fa il pienone

Diretto contatto con i medici per consulenze sanitarie gratuite, allo scopo di favorire informazione e prevenzione. Notevoli i numeri di 'La Salute scende in Piazza', iniziativa che, per due giorni, ha radunato in piazza Belfiore a Pontedera quasi 400 persone (180 sabato e 200 domenica) che hanno avuto la possibilità di un consulto immediato con i 27 medici presenti.

L'organizzazione dell'evento, coordinato da Rossella Prosperi, consigliera comunale e dell'Unione Valdera, presidente della commissione socio sanitaria, è stata curata da Lions Club Pontedera (con la partecipazione attiva di circa 15 soci e la presenza del presidente Fausto Lazzereschi e dei vice Orsi e Della Santina), da Croce Rossa Italiana, Misericordia e Pubblica Assistenza (che hanno messo a disposizione mezzi, attrezzature e volontari) con l'amministrazione comunale che ha dato il patrocinio e ha supportato l'iniziativa in maniera fattiva.