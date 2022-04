La Superbancarella del libro usato alla Biblioteca 'Gronchi' anche nel 2022

E' già allestita dal 23 aprile (Giornata mondiale del libro) e rimarrà operativa per tutto il mese di maggio la 'Superbancarella del libro usato', edizione 2022. La biblioteca comunale 'Gronchi' di Pontedera mette così a frutto la generosità di tante persone appassionate di lettura, dando una seconda vita ai volumi. Alla 'Bancarella speciale dell'usato' si trovano infatti libri ricevuti tramite donazioni, che vengono messi in vendita dopo la valutazione sul loro stato e che spesso hanno già altre edizioni presenti in catalogo. E così, a prezzi buonissimi, praticamente stracciati, si possono acquistare saggi, romanzi, fumetti, gialli, albi, narrativa e molto altro.

Ma non è tutto. Perchè, comprando un libro usato, si dà veramente una doppia mano alla cultura. Il ricavato va infatti a finanziare l'acquisto di nuovi libri per le biblioteche della rete Bibliolandia, della quale la 'Gronchi' di Pontedera è capofila