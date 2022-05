Il sultano in visita alla Scuola Superiore Sant'Anna

Una visita davvero particolare alla Scuola Superiore Sant'Anna dove sono arrivati il sindaco di Agadez (Niger), Abdourahamane Elhadji Aboubacar Touraoua, e il sultano del Aïr, Oumarou Ibrahim, che si sono incontrati con le allieve e con gli allievi in occasione di un seminario e hanno visitato i Laboratori di alcuni Istituti e Centri di Ricerca.

Le due autorità di Agadez e del Aïr, in Italia grazie alla collaborazione con CISP Sviluppo dei Popoli, hanno incontrato anche la rettrice Sabina Nuti e il sindaco di Pisa, Michele Conti. In Comune, presso la Sala delle Baleari, si è svolta la cerimonia, a cui ha partecipato il vicesindaco Raffaella Bonsangue, per i saluti istituzionali e per uno scambio di doni.