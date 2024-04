Summer camp Arcadia 2024 - operatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono 20 anni, dal 2004, che 'a.d.s. a.p.s. ARCADIA organizza i campi solari per la nostra Città. In previsione delle attività per la prossima estate, per integrare l'organico del team operatori, chi interessato, invii un breve curriculum con i recapiti per essere selezionato al colloquio conoscitivo. A seguire un briefing organizzativo di 3 giorni. Sede in Città Richiesta età compresa tra i 18 - 30 anni. Invia curriculum qui: info@arcadiapisa.it o chiama allo 3493888809