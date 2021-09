Nannini, Panariello, Bertè e De Gregori star del Summer Knights

Quattro grandi serate di musica e spettacolo in piazza dei Cavalieri. Le modifiche al traffico per permettere lo svolgimento della manifestazione

Ci siamo. Sabato 4 settembre si accendono i riflettori nella splendida cornice di piazza dei Cavalieri per il Summer Knights 2021, il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla LEG Live Emotion Group.

Gianna Nannini (4 settembre), Giorgio Panariello (7 settembre), Loredana Bertè (8 settembre) e Francesco De Gregori (9 settembre) sono i protagonisti dell'edizione di quest'anno che porterà musica e spettacolo nel cuore pulsante della città della Torre. (Prevendite su www.ticketone.it. Infoline 3924308616; www.legsrl.net).

Per permettere lo svolgimento delle quattro serate sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta valide nei giorni 4, 6, 7, 8 e 9 settembre, dalle ore 18 alle ore 2 del giorno successivo:

- Piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale, eccetto coloro che sono muniti di biglietto ingresso per lo spettacolo;

- Via U. Dini, dalla Piazzetta Vallerini a Piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale, eccetto muniti di biglietto ingresso per lo spettacolo. Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24;

- Via Consoli del Mare, dal civ. 2 a Piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale. Nel restante tratto i veicoli autorizzati transiteranno in senso unico alternato a vista fino a Via Canto del Nicchio;

- Via S. Frediano: chiusura al traffico veicolare, eccetto veicoli dei residenti con accesso alle proprietà laterali fino alla chiusura;

- Via Corsica, dal civ. 4 a Piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale, eccetto coloro che sono muniti di biglietto ingresso per lo spettacolo. Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24;

- Via Dalmazia, tratto Arco del Gualandi: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale.