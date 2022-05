'Summer Talent Show': prima tappa a Cascina, ecco i vincitori

Prima tappa 2022 del Summer Talent Show andata in scena a Cascina presso il ristorante I Toscani, tutto esaurito per l'occasione. Si tratta di una kermesse di aspiranti cantanti, ballerini, maghi, atleti, giocolieri, cabarettisti, imitatori, modelle, attori che vogliono mettersi in mostra e concedersi un po' di leggerezza. La serata è stata presentata da Leonardo Ghelarducci affiancato dall'attrice e ballerina Flora Contrafatto. Ospite d'onore la cantante fiorentina Sofia Gestri e la comica e cabarettista livornese Laura Petracchi. Presidente della giuria il presentatore ed organizzatore di eventi, Stefano Bini, che ha intrattenuto il pubblico presente con la sua seconda passione: la batteria. Fotografo ufficiale della serata Mafra Photo. Il server è stato curato da Stella The Voice e Frizzino Pisano.

La prima serata ha emesso il suo verdetto con due ex equo: al primo posto con i ballerini livornesi Edoardo Frau e Michela Basile della scuderia Frau e il piccolo Giorgio Vaglini, appena sei anni, che ha suonato la batteria. Queste due esibizioni si qualificano direttamente per la semifinale. Ex equo anche al secondo posto con Eleonora Caverni che ha interpretato in maniera passionale 'Il Corvo' di Mina ed Emma Ferrini che ha aperto le danze dell'edizione 2022 con 'Thinking Out Loud' di Ed Sheeran. Terzo posto per Stefano Papucci che ha interpretato 'La favola mia' di Renato Zero.

"Una prima serata avvincente molto equilibrata, che ha visto esibizioni di livello. Ringrazio il ristorante I Toscani per l'ospitalità, i partecipanti e tutte le persone che hanno contribuito per l'organizzazione della prima tappa del Summer Talent Show", afferma Michele Ammannati, organizzatore della serata. La macchina organizzativa del Summer Talent non si ferma, prossima tappa domenica 29 maggio alle ore 21 presso ristorante Sunlight di Tirrenia. Per info e iscrizioni Michele Ammannati 3356725994. Per prenotare la cena spettacolo con menù di pesce chiamare Alessandro Savi 3334681638 oppure numero fisso 05033630.