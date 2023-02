Ponsacco: suolo pubblico gratuito e contributi per nuove aperture

Estensione della gratuità del suolo pubblico fino al 30 giugno 2023 e proroga degli incentivi per l'apertura di nuove attività nel centro storico. Confcommercio plaude alle misure stanziate dal Comune di Ponsacco.

“Un sostegno concreto per il tessuto commerciale della città, ringraziamo il sindaco Brogi e l'assessore al Commercio Lazzeretti per aver adottato nuovamente agevolazioni e incentivi che ricalcano quelle già adottate lo scorso anno - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - Ponsacco si conferma realtà attenta alle imprese e auspichiamo che faccia da apripista e da modello ad altri comuni del territorio. L'esenzione del pagamento della Cosap e i contributi per le nuove aperture sono interventi importanti per attrarre investimenti sul territorio e allo stesso tempo offrire un po' di respiro a imprese e partite iva che si stanno faticosamente rialzando dopo la pandemia, ma ancora alle prese con il caro-bollette, un'inflazione che si mantiene oltre il 10% e un contesto internazionale difficile”.

“Ringraziamo un'amministrazione che conferma la straordinaria attenzione mostrata nei confronti delle imprese - aggiunge il presidente con delega al territorio di Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli - la decisione del Comune di Ponsacco, che abbiamo sostenuto con forza, è davvero una boccata di ossigeno per tutte le imprese e commercianti che usufruiscono del suolo pubblico, ed è particolarmente positiva la proroga degli incentivi per l'apertura di nuove attività nei locali sfitti di Corso Matteotti, Piazza Valli, Piazza San Giovanni e Piazza della Repubblica, che prevede contributi erogabili per uno o due anni, a seconda della tipologia di attività. Siamo convinti che sia questa la strada giusta per un vero rilancio del commercio di Ponsacco, intrapresa anche attraverso la recente riqualificazione del centro storico con le nuove installazioni artistiche e arredi urbani che stanno rendendo sicuramente più attrattiva e fruibile la città”.