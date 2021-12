Supereroi dal cielo per allietare il Natale dei piccoli pazienti del Santa Chiara

Nonostante il meteo inclemente, impavidi e gioiosi, i Super Eroi Acrobatici di SEA Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk e tanti altri, hanno reso indimenticabile questa vigilia di Natale per i piccoli pazienti della Pediatria e dell’Oncoematologia pediatrica ricoverati all’Edificio 1 all’Ospedale Santa Chiara, dal tetto del quale si sono calati mostrandosi alle finestre delle varie degenze.

I supereroi hanno anche portato regali ai bambini ricoverati: piccoli oggetti decorati a mano dai loro figli nell’ambito di un’iniziativa di sensibilizzazione sulle attività dell’associazione SEA, sodalizio senza fini di lucro fondato da Anna Marras, azionista e socia del fondatore di EdiliziAcrobatica, azienda leader in Italia nel settore dell’edilizia. Accolti dallo staff sanitario dei due reparti e dal Dipartimento di area tecnica che ha collaborato fattivamente per la realizzazione di tutta l’operazione, hanno ricevuto un caloroso ringraziamento per questa bella iniziativa di solidarietà.