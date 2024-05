I Supereroi al centro trasfusionale di Cisanello per sensibilizzare alla donazione del sangue

Il 18 maggio, dalle 10 alle 12 circa, tornano i Supereroi 'I Cavalieri del sorriso' al Centro trasfusionale dell'Aoup ad allietare i donatori e i loro accompagnatori nell'ambito dell'iniziativa - organizzata dallo staff dell'Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell'Aoup, insieme alle associazioni dei donatori - dal titolo: 'Donazione in allegria: ecco i Supereroi, che simpatia!'. Contestualmente inizia anche una campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti da parte del personale sanitario dell'Unità operativa di Pneumologia.

E domenica 19 maggio si replica con le donazioni perché è prevista l'apertura straordinaria del Centro trasfusionale per tutti quelli che vorranno compiere questo gesto così prezioso per la vita delle persone ammalate.

Questi gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al seguente link:

https://www.ao-pisa.toscana. it/index.php?option=com_ attachments&task=download&id= 17179