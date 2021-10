Ospedale di Pontedera: va in pensione l'infermiera Susanna Giovannini, storico pilastro della Medicina 2

Domani,12 ottobre, sarà l’ultimo giorno di lavoro per Susanna Giovannini, infermiera storica della Medicina dell'ospedale 'Lotti' di Pontedera. “Un riposo meritato e guadagnato sul campo - afferma Roberto Andreini, direttore della Medicina - Susanna è stata per molto tempo l’infermiera 'giornaliera' della Medicina 2 ed ha rappresentato la 'memoria storica' ed il fulcro delle attività di reparto, un punto di riferimento per tutti gli infermieri ed i medici che nel tempo hanno lavorato nel nostro reparto”. “Un saluto e un grazie da parte di tutti noi e della direzione ospedaliera e un augurio sincero perché questa seconda parte della vita sia piena di soddisfazioni”.