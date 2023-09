I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere i reati ed a garantire la sicurezza stradale, hanno arrestato una persona e denunciato altre due.

- nell’hinterland del capoluogo, i Carabinieri sono interventi a seguito di segnalazione di un soggetto sconosciuto che si stava introducendo in una casa; i militari sono riusciti a bloccarlo, accertando altresì che risultava già gravato da altri precedenti. Oltre all’udienza con rito direttissimo, l’Ufficio di Sorveglianza di Livorno, che aveva già comminato nei confronti dell’arrestato la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova, ha disposto l’aggravamento della misura con conseguente accompagnamento presso il carcere di Pisa.

- nel pontederese, i Carabinieri hanno denunciato un conducente per guida in stato di ebbrezza. I militari, impegnati nel controllo della circolazione nell'area ricca di locali notturni, procedevano al controllo di un veicolo, accertando, mediante etilometro, che il conduttore risultava avere il doppio del tasso alcolemico consentito dalla Legge. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e trasmessa alla Prefettura di Pisa, mentre il veicolo è stato affidato a terzi.

- nel sanminiatese, gli operatori hanno denunciato una persona positiva all’alcol test mentre era alla guida della propria autovettura. I militari, allertati tramite numero di emergenza 112 NUE, hanno accertato che il mezzo condotto sbandava ed andava a collidere contro il guard rail, senza causare feriti e coinvolgere altri veicoli, producendo solo danni al respingitore situato a lato strada. Il conducente del veicolo, sottoposto all’accertamento alcolemico per determinare se stesse guidando in stato di ebbrezza, è risultato positivo all’assunzione di alcool con un tasso pari a 1,97 G/L, quindi quasi 4 volte oltre il limite consentito, con l’aggravante che la guida in stato di ebbrezza veniva rilevata in orario notturno; ne è conseguito il ritiro immediato della patente oltre la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.