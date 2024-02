Nuoto, consulenze online e allenamenti personalizzati: ecco 'Swimprove'

Parte da Ponsacco la rivoluzione digitale dedicata ad atleti e appassionati di nuoto. Dall'idea di quattro giovani imprenditori nasce Swimprove, realtà innovativa e all'avanguardia specializzata nella realizzazione di programmi di allenamento online con l'obiettivo di migliorare la tecnica di nuotatori, triatleti e di chiunque voglia approcciarsi alla disciplina. Una novità assoluta che inaugura la sua base operativa a Ponsacco, in Largo della Pace n.3, alla presenza del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli e dell'assessore al Commercio del Comune di Ponsacco Roberta Lazzeretti.

“Swimprove è una società focalizzata su nuoto e benessere che permette agli atleti di migliorare la loro tecnica a distanza, completamente online” racconta Marco Rossi, titolare insieme a Mattia Torrioni di Swimprove, che gestisce con Luca Sardi e Lorenzo Ventavoli, rispettivamente coach e responsabile commerciale. “Siamo tutti ragazzi dai 22 ai 26 anni e dalla nostra esperienza prima come nuotatori e poi come istruttori, consapevoli dei limiti dell'allenamento in presenza, abbiamo ideato programmi di allenamento, consulenze e videonalisi personalizzate dedicate a nuotatori e atleti, ma in modo che chiunque, in qualunque piscina d'Italia o del mondo, possa seguire i nostri programmi attraverso uno specifico supporto on line che permetta di individuare gli eventuali errori e migliorare il livello tecnico della nuotata e di conseguenza le performance con un supporto attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, a seconda delle esigenze individuali”.

Un metodo di allenamento che ha riscosso un successo inaspettato in pochi mesi. “Oggi seguiamo quasi 200 nuotatori in Italia e all'estero, in Germania, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Giappone raggiungendo oltre 17mila iscritti sul nostro canale Youtube e oltre 35mila followers sui canali social. Siamo partiti dal garage di casa e vedendo il riscontro positivo abbiamo deciso di investire in una nuova sede. A Ponsacco abbiamo trovato la soluzione ideale, felici di mantenere saldo il legame con le nostre radici, visto che siamo tutti ragazzi del territorio”.

“Siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio una realtà ideata da giovanissimi ragazzi che per primi hanno approcciato questo format - i complimenti del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli - quattro istruttori di nuoto, oltre che fantastici ragazzi pieni di entusiasmo e voglia di crescere, veri pionieri di un metodo di allenamento innovativo, capaci di fare impresa applicando allo sport le potenzialità e le opportunità offerte dai canali digitali”.

“Siamo orgogliosi di avere nel nostro comune una realtà giovane e dinamica come Swimprove. Ogni nuova apertura è motivo di soddisfazione e gioia, soprattutto se si parla di giovani aziende che portano il nome di Ponsacco nel mondo anche grazie alla tecnologia. Facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova realtà” l'augurio dell'assessore al Commercio di Ponsacco Roberta Lazzeretti.