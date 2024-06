Ha ampliato l'offerta del suo negozio di prodotti da fumo, solo che una simile 'iniziativa imprenditoriale' significa spaccio di sostanze stupefacenti. E' così che il titolare di una tabaccheria sulla 40ina è finito in manette con questa accusa, al termine degli accertamenti condotti dai Carabinieri di Pontedera.

I militari della Compagnia hanno eseguito il controllo presso l'esercizio commerciale, situato in una frazione del comune della città della Vespa. Si è trattato di un'azione preventiva ordinaria: prima d'ora c'erano state solo indicazioni investigative, ma nessuna segnalazione specifica o particolarmente rilevante. Non appena gli operatori sono entrati nel tabacchi, un odore sospetto è ben presto stato percepibile. E' così bastato poco per trovare marijuana, di alta qualità, e poi hashish e cocaina, per un totale di circa 2,6 chili di droga suddivisa in dosi e panetti pronti per lo smercio. Lo stupefacente era nascosto nel locale, ma anche tenuto a portata di mano: è stato trovato perfino sotto il bancone di rivendita.

Al termine delle operazioni l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. L'intera quantità di stupefacente presente, insieme al materiale idoneo al confezionamento delle dosi, è stata sequestrata e messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Il 40enne è stato quindi portato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato nella mattinata odierna con rito direttissimo. Il Giudice del Tribunale di Pisa ha convalidato l'arresto e sottoposto l'uomo al regime degli arresti domiciliari.