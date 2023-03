Tentano il taccheggio in Corso Italia: scoperte e denunciate due neomaggiorenni

Hanno provato ad uscire da negozio con prodotti non pagati, ma sono state tradite dall'antitaccheggio. Nel pomeriggio di ieri, 13 marzo, la Polizia di Pisa è intervenuta in Corso Italia per un furto perpetrato da due giovanissime ragazze, rispettivamente di 18 e 19 anni.

E' stato intorno alle 17.30 che è arrivata la segnalazione alla Sala Operativa della Questura. Il richiedente ha informato gli agenti sul posto che le due giovani avevano nascosto all'interno delle proprie borse cosmetici e profumi. La merce era stata in precedenza rimossa dalle loro confezioni, al fine di evitare l'innesco del sistema antitaccheggio all'uscita. Così non è stato, perché l'allarme è poi suonato. Il personale di sicurezza del negozio è così riuscito ad intervenire e bloccare le due ragazze.

Le giovani sono state accompagnate negli uffici della Questura e dopo gli atti di rito sono state denunciate per furto aggravato in concorso alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.