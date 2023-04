Tafferugli Pisa-Cagliari, il Questore: "Indagini in corso, ci saranno dei Daspo"

Ci saranno conseguenze a seguito di quanto avvenuto nel pomeriggio del 10 aprile, prima del match di serie B Pisa-Cagliari. Lo ha annunciato il Questore di Pisa Gaetano Bonaccorso, oggi 11 aprile, a margine di un incontro con la stampa sulle celebrazioni per il 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, occasione per tracciare un bilancio delle attività di sicurezza in Provincia e in città.

"Dobbiamo ringraziare chi ha operato. Lo ha fatto molto bene. Risolvere una situazione come quella che si era creata con 'solo' 4 agenti feriti lievemene con contusioni (erano 3, uno è stato registrato solo oggi ndr) è un successo. Ci auguriamo sempre di essere inutili in scenari come questo, con le partite di calcio che non dovrebbero essere mai motivo di incidenti. Purtroppo questo succede e dobbiamo intervenire". Nel parcheggio di via Paparelli si erano ritrovati circa 80 ultras del Cagliari, intenzionati a fare un corteo verso lo stadio. Nello stesso luogo si sono ben presto radunati anche i supporters del Pisa, in numero ben maggiore. "Un quadro complesso - analizza Bonaccorso - anche perché nella stessa zona c'erano le auto parcheggiate, degli stessi tifosi sardi e di tutti. Non era facile evitare che ci fossero contatti".

Le intenzioni degli ultras del Cagliari sono state interrotte, con successivamente il trasporto scortato verso l'Arena Garibaldi con il pullman, come previsto. Non prima però del fronteggiamento fra gli schieramenti, con tanto di cariche di alleggerimento e lancio di oggetti. "Le indagini sono in corso adesso - fa il punto il Questore - ci sono da visionare i filmati e da fare tutte le attività del caso. L'importante era che non si facesse male nessuno. Certamente però ci saranno dei provvedimenti".