Tagli agli appalti delle pulizie in ospedale, allarme dei sindacati

Cgil, Cisl e Uil Toscana protestano per i tagli negli appalti sanificazione e front office nelle strutture sanitarie. In una lettera inviata al presidente della Toscana Eugenio Giani e all'assessore Simone Bezzini, un incontro urgente, per "escludere conseguenze immediate sull'occupazione". "Le aziende - si denuncia nella lettera - stanno procedendo con tagli ai servizi, che ovviamente si scaricano sulla condizione dei lavoratori, e sono già di questi giorni le prime aperture degli stati di agitazioni da parte delle nostre federazioni di categoria, come a Pisa e Siena".

Per i sindacati "le azioni di contenimento della spesa non possano che stare in un quadro condiviso di riorganizzazione dei servizi atto a garantire certo la sostenibilità del bilancio, ma anche la piena realizzazione degli obiettivi di riforma e innovazione, mantenendo non solo inalterati i livelli occupazionali ma puntando piuttosto alla loro qualificazione. Sorprende pertanto, nel metodo e nel merito, l’atteggiamento delle Aziende Sanitarie".

La protesta trova l'appoggio del gruppo consiliare a Pisa di Diritti in Comune. "Sosteniamo la denuncia da parte delle organizzazioni sindacali contro i tagli decisi dalla Regione Toscana al Sistema Sanitario Nazionale, a seguito anche dei tagli del Governo Meloni, sugli appalti pulizia e sanificazione dell’Aoup per il Santa Chiara e Cisanello: è un atto di estrema gravità i cui effetti negativi, ancora una volta, ricadono pesantemente non solo sui lavoratori e lavoratrici, ma sull'intera cittadinanza con un ulteriore degrado del servizio sanitario".

"E' evidente - incalza il capogruppo Auletta - che la riduzione del 3.5% delle già scarsissime risorse destinate alle aziende appaltatrici si tramuta subito in una riduzione del monte ore e quindi della busta paga del personale, quasi tutto parti-time, e incide sulla qualità del servizio di pulizia degli ambienti dell’ospedale mettendo a rischio la sicurezza dei degenti e degli operatori sanitari. Il personale che effettua pulizie infatti, è un importante presidio per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza, soprattutto in un momento in cui si dovrebbe porre attenzione ai meccanismi di diffusione di antibioticoresistenze".

"Quanto avviene nell’ospedale avviene anche nel Comune di Pisa - attacca ancora Diritti in Comune - dove il nuovo appalto del servizio di pulizia prevede, per la nuova gara, un taglio di centinaia di migliaia di euro quindi il peggioramento delle condizioni delle lavoratrici in appalto e l'ulteriore, indecente, riduzione del salario: il settore delle pulizie, dall’ospedale al Comune, è quasi integralmente lavoro femminile povero, contro cui chi governa si accanisce. Riteniamo indispensabile promuovere una lotta unica di tutti i lavoratori e le lavoratrici degli appalti; a tal fine rilanciamo la nostra proposta, sempre più urgente, di un protocollo tra tutti gli enti pubblici del nostro territorio e i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per garantire tutele, occupazione, diritti e salari dignitosi. L'obiettivo è rompere con la logica del massimo ribasso e procedere alla reinternalizzazione dei servizi stessi".