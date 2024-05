Una lettera indirizzata al rettore Riccardo Zucchi e a tutti gli organi e i rappresentanti dell'Università di Pisa, per esprimere "profonde preoccupazioni a proposito delle novità riguardanti i servizi del Sistema Bibliotecario d'Ateneo". A scriverla sono stati i rappresentanti di Matematica, Fisica e Informatica, che vanno così ad aggiungersi ai dottorandi e ai ricercatori, i quali avevano espresso solidarietà ai lavoratori entrati in stato di agitazione. E come loro la pensano altri 800 frequentatori dell'Università: tante sono infatti le sottoscrizioni raccolte dai promotori, che negli ultimi giorni hanno fatto girare il documento fra i palazzi e le aule dell'ateneo.

"Lo stanziamento di fondi - scrivono i rappresentanti nella lettera - previsto per il nuovo bando di assunzione per i servizi integrativi delle biblioteche d'Ateneo prevede fondi simili al bando precedente nonostante l’aumento dei costi del lavoro, risultando in un taglio effettivo di oltre il 45% e con conseguenze sul personale esternalizzato quali una drastica decurtazione salariale o addirittura la riduzione dell'organico. Riconoscendo l'essenzialità del loro ruolo nella vita universitaria degli studenti, che usufruiscono ampiamente dei servizi forniti dal Sistema Bibliotecario d'Ateneo nonché delle biblioteche come spazi di studio e aggregazione, riteniamo poco lungimirante questa decisione. Vogliamo quindi esprimere piena solidarietà al personale esternalizzato e bibliotecario e supportare la loro lotta sindacale".

"Queste scelte si inseriscono all’interno di un contesto di continui tagli e riduzioni di spazi e servizi offerti alla comunità studentesca - proseguono - che si sono intensificati in seguito all'emergenza pandemica. Ad esempio, ricordiamo che in precedenza alcune biblioteche rimanevano aperte fino alle 23 durante la settimana lavorativa e anche il sabato. Già all'epoca, specialmente durante la sessione, il numero di studenti superava grandemente la disponibilità di posti per lo studio. Alla riduzione degli orari d'apertura avvenuta dopo il periodo pandemico, si aggiunge una possibile contrazione del servizio, che non farebbe altro che aggravare una situazione storicamente critica. Nè sarebbe sostenibile per il personale continuare a garantire gli stessi servizi, con i fondi previsti a bilancio. Nonostante il Fondo di Finanziamento Ordinario non sia affatto adeguato al nostro sistema universitario, a pagarne non possono essere gli studenti, i servizi essenziali per la vita universitaria, né i dipendenti che li forniscono. Il tema dei tagli investe da anni istruzione e ricerca, è necessario che l'università cambi prospettiva, concentrandosi maggiormente su come ottenere finanziamenti adeguati dal Ministero, piuttosto che continuare a tirare una coperta sempre più corta".