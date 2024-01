Vecchiano: rimozione di alberi in Largo Tabucchi

Partiranno dalla prossima settimana in Largo Tabucchi, e saranno opportunamente segnalati in loco, i lavori a cura dell’Ufficio Ambiente di Vecchiano per l’abbattimento di numerosi pioppi, inseriti nel progetto originale del parco, quale specie a carattere temporaneo da rimuovere in seguito alla collocazione delle altre alberature (querce, ndr) a carattere definitivo.

“Questi interventi di rimozione, dell’importo complessivo di circa 9500 euro, risultano ormai improcrastinabili, anche a seguito degli evidenti danneggiamenti che gli apparati radicali superficiali dei pioppi stanno provocando sulle pavimentazioni architettoniche e le aree verdi” afferma il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.

“A seguito della rimozione, saranno eseguiti interventi di rimozione delle ceppaie e delle radici superficiali con ripristino delle superficie del prato interessato” conclude il primo cittadino.