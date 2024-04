Taglio di bosco non consentito per un ettaro: denunciato titolare di una ditta

Un taglio boschivo eseguito in modo non conforme, non autorizzato di circa un ettaro. Poi realizzate piste forestali non consentite, come anche movimenti di terra che hanno interessato i corsi d’acqua, in contrasto alla normativa sulla tutela delle formazioni forestali di sponda. E' quanto avrebbero accertato i Carabinieri Forestali del Gruppo di Pisa, nell’ambito dei controlli sulle utilizzazioni boschive in corso in tutta la provincia di Pisa: è così che è stato denunciato il titolare di una ditta del pisano, che avrebbe messo in atto le opere in violazione alle normative ambientali e paesaggistiche. Oltre al deferimento all'Autorità Giudiziaria, sono state rilevate e contestate infrazioni amministrative che hanno comportato sanzioni per circa 1.900 euro.