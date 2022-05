Taglio dell'erba nelle frazioni di San Giuliano Terme: il programma

E' stato fissato il calendario di massima relativo al secondo giro di taglio dell'erba nelle frazioni del Comune di San Giuliano Terme per il 2022, ad opera di Geste.

Le operazioni sono già in corso, per cui nella settimana che si conclude, il 7 maggio, saranno completate le frazioni di Ripafratta, Pugnano, Molina di Quosa, Rigoli, Orzignano, Pontasserchio, Campo e Pappiana. Questo intervento va di pari passo con il taglio dell'erba nei cimiteri comunali.

Il programma relativo al taglio dell'erba nelle frazioni "potrebbe essere influenzato - specifica l'amministrazione - da eventi meteo avversi (non solo pioggia), dallo stato vegetativo di alcune aree e che potrebbero richiedere più tempo per effettuare l'intervento e da imprevisti vari. In questi casi, sarà nostra cura darne comunicazione in corso d'opera. La previsione è di completare l'intervento su tutto il territorio comunale entro il mese di maggio".

Il programma

2-7 maggio

Ripafratta, Pugnano, Molina di Quosa, Rigoli, Orzignano, Pontasserchio, Campo e Pappiana.

9-14 maggio

Sant'Andrea in Pescaiola, San Martino a Ulmiano, Mezzana, Colignola e inizio San Giuliano Terme.

16-21 maggio

Proseguimento e completamento di San Giuliano Terme, Arena Metato e Ghezzano.

Inizio dell'intervento sui cigli stradali dalla frazione di Madonna dell'Acqua.

23-28 maggio

Madonna dell'Acqua, Le Maggiola e Agnano. Inizio Gello e Asciano.

30-31 maggio

Completamento Gello e Asciano.