Vecchiano, al via il taglio del verde nella frazione di Migliarino

Al via gli interventi per il decoro del verde sul territorio comunale di Vecchiano. "Gli interventi sono partiti dalla frazione di Migliarino. Poi abbiamo dovuto sospendere le lavorazioni, a causa di imprevisti che hanno interessato la ditta e anche a causa del maltempo degli ultimi giorni; e gli interventi ora proseguiranno su tutto il territorio comunale" spiega il sindaco Massimiliano Angori.



"Si tratta di lavorazioni che riguarderanno tutte le aree a verde e i cigli di tutte e 5 le frazioni, per il valore complessivo di oltre 9mila euro più iva" aggiunge l'assessore ai Servizi del Territorio Sara Giannotti. "Gli interventi sono partiti con un po' di ritardo rispetto al nostro cronoprogramma iniziale a causa di problematiche che hanno interessato la ditta competente, ed è stata nostra cura iniziare da Migliarino che l'8 maggio ha visto l'evento della festa paesana. Un ringraziamento dunque va all'ufficio tecnico comunale che in tempi record è riuscito a garantire l'approntamento dell'area della Fiera anche in tal senso. Confidiamo adesso, se le previsioni meteo lo consentiranno, di procedere spediti con gli interventi in modo da terminare le lavorazioni entro la prima metà del mese di maggio" conclude l'assessore Giannotti.