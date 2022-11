Movida: in Piazza Cavalieri col tamburo, reagiscono violentemente allo stop della Municipale

Armati di tamburi suonavano alle tre di notte, in Piazza dei Cavalieri. E' così che i residenti, esasperati dal fracasso, hanno chiamato la Polizia Municipale. Gli agenti del Nosu sono così intervenuti, nella serata di ieri 31 ottobre, per interrompere l'azione del gruppo di giovani, provenienti da Livorno. Al momento del controllo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, uno di loro ha reagito violentemente, spintonando gli agenti ed insultandoli pesantemente, fomentando il branco a reagire al sequestro di un bongo alto quasi un metro.

Il giovane è stato così scomposto ed esagitato che è stato ammanettato e portato al Comando per l'identificazione. Un altro del gruppo, di nazionalità ecuadoregna, non contento di quanto stava accadendo e preso dall'impeto, ha tentato di liberare l'amico facendolo scendere dall'auto di servizio. Anche per lui è quindi scattato l'accompagnato in ufficio. I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per oltraggio. Il grosso tamburo è stato sequestrato con relativo verbale da 100 euro, in ossequio alla nota ordinanza sindacale contro la mala movida.

L'attività degli agenti è proseguita in piazza Vettovaglie, dove è stato sanzionato un esercizio di vicinato sprovvisto della licenza di somministrazione. Il titolare, in piena notte, faceva somministrare bevande alcoliche sui tavoli all'esterno dal figlio quindicenne, condotta vietata dalle norme sulla Pubblica Sicurezza. Il titolare è stato quindi multato per abusivo esercizio dell'attività di somministrazione, per l'abusiva cessione di bevande alcoliche dopo la mezzanotte e per l'impiego di minorenni nell'attività di somministrazione di alcol, condotte che prevedono la chiusura dell'esercizio con apposita ordinanza comunale. Il locale era stato già posto sotto sequestro l'anno passato per condotte analoghe.