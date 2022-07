Ubriaco al volante provoca un tamponamento a catena: denunciato e patente ritirata

Attorno all'1.40 di sabato 16 luglio una pattuglia della Squadra volanti è intervenuta in via Aurelia a San Giuliano Terme per la segnalazione di un incidente stradale con soli danni a cose: nell'impatto erano rimaste coinvolte tre automobili per un tamponamento a catena. Sul posto è stato identificato il conducente, 58enne originario di Bologna, del veicolo responsabile dell'incidente, avvenuto in prossimità del semaforo con luce rossa accesa nell’intersezione stradale con via delle Palanche. L'uomo è stato sottoposto ad alcoltest ed è risultato positivo con valore quasi doppio rispetto ai limiti di legge. Pertanto gli agenti lo hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, gli hanno ritirato la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.