Caso 'Seven Apples': oltre 800 persone chiedono il tampone, ma c'è chi non si presenta

Sono 842 le mail arrivate al Dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Nord Ovest per segnalare la presenza al 'Seven Apples' nella notte tra l'8 e il 9 agosto, una serata in cui era presente una ragazza pisana risultata poi positiva al Coronavirus. Delle 842 richieste di tampone, 602 sono state ritenute attendibili, di cui però 85 persone non sono risultate rintracciabili, mentre 64 utenti sono stati indirizzati alle ASL Centro e Sud Est e 24 ad altre regioni.

Dei rimanenti 429 nominativi, il 15 e il 16 agosto sono stati effettuati 344 tamponi nei diversi punti 'drive through', 85 persone non si sono presentate:

Massa: 47

Versilia: 122

Pisa: 62

Lucca: 113