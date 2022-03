Tamponi Covid-19: percorsi Asl specifici per persone disabili

La Asl Toscana nord ovest ha attivato percorsi specifici per l’effettuazione dei tamponi alle persone con disturbi neurologici o disabilità intellettiva. A tutti coloro, sia minori sia adulti, che hanno difficoltà a collaborare con i sanitari è offerta la possibilità di fare il classico tampone naso - faringeo o salivare al drive through o all'ambulatorio Pass (Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali) o a domicilio in autosomministrazione.

Per agevolare l'accesso al servizio della persona con disabilità e in base al suo livello di collaborazione, il familiare o il caregiver può scegliere il servizio più adeguato ad accoglierla. Per effettuare il tampone in un ambulatorio Pass è sufficiente inviare una mail con oggetto "tampone per persona con disabilità" all’indirizzo pass@uslnordovest.toscana.it, indicando il numero di telefono che permetterà di essere contattati da un operatore del servizio per stabilire il giorno e il luogo in cui effettuare il tampone.

Chi può recarsi al drive-through o vuole ritirare il kit per il tampone domiciliare, deve inviare una mail ad uno degli specifici indirizzi zonali.

Apuane e Lunigiana: tamponipass.ms@uslnordovest. toscana.it;

Versilia: tamponipass.ve@uslnordovest. toscana.it;

Piana di Lucca e Valle del Serchio: tamponipass.lu@uslnordovest. toscana.it;

Pisa - Alta Val di Cecina e Valdera: tamponipass.pi@uslnordovest. toscana.it;

Livorno, Valli Etrusche, Elba: tamponipass.li@uslnordovest. toscana.it;

Inoltre, dal sito della Asl Toscana nord ovest o attraverso il QRcode riportato sul volantino informativo è possibile scaricare un prezioso supporto, le cosiddette "storie sociali" arricchite dalla metodologia della comunicazione aumentativa alternativa e le istruzioni per eseguire il test domiciliare.