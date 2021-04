Coronavirus, tutti negativi gli ospiti delle strutture della Società della Salute

Venticinque test effettuati mercoledì 28 aprile agli ospiti dei centri di via Conte Fazio e Livornese con la collaborazione dell’ambulatorio etico del Cisom e Progetto Homeless

Tutti negativi. Si è concluso con la notizia migliore il pomeriggio di tamponi a cui si sono sottoposti le persone senza dimora ospiti delle strutture d’accoglienza della Società della Salute della Zona Pisana. Venticinque i test effettuati tutti nell’asilo notturno di Porta a Mare: 19 agli ospiti della stessa struttura di via Conte Fazio, cinque del centro di via Livornese e uno a un inquilino del condominio 'Housing First' del Cep che aveva necessità di farlo.

"E’ una buona notizia soprattutto per le persone che stiamo ospitando - dice la presidente della Società della Salute della Zona Pisana Gianna Gambaccini - ma anche la conferma dell’efficacia delle misure di sicurezza sanitaria che abbiamo implementato nelle strutture dedicate all’accoglienza e all’accompagnamento delle persone senza dimora. Guai, però, abbassare la guardia, soprattutto in una fase di necessaria riapertura come questa: confermiamo, dunque, le stesse misure anche nelle prossime settimane e continueremo a monitorare la situazione". Quindi i ringraziamenti: "Agli operatori di Progetto Homeless e ai volontari dell’ambulatorio etico del Cisom - conclude Gambaccini - è grazie a loro, infatti, che ieri pomeriggio è stato possibile somministrare direttamente nelle strutture i tamponi messi a disposizione dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest".