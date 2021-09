Montopoli Valdarno: alla farmacia comunale di Capanne la tensostruttura per i tamponi rapidi

Nuovo servizio alla farmacia comunale di Capanne, nel comune di Montopoli Valdarno. In questi giorni è stata montata una tensostruttura all'ingresso per l'esecuzione dei tamponi rapidi e successivo rilascio di Green Pass. Un'iniziativa che si è resa necessaria a fronte delle numerose richieste degli utenti, dato che la risposta negativa a un test antigenico è uno dei modi per ottenere una certificazione verde valida per 48 ore.

"Si tratta di un servizio importante - ha commentato il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi - che dimostra ancora una volta quanto le farmacie stiano facendo in questi mesi. Un supporto fondamentale fatto di ascolto delle esigenze e di ricerca di soluzioni. Ringrazio la dottoressa Olga Duranti

amministratrice di Civitas Montopoli farmacia comunale di Capanne, la direttrice, la dottoressa Annalisa Pacini, e tutte le collaboratrici che ogni giorno si prendono cura dei nostri cittadini".



Nello specifico la struttura all'interno è separata in due aree divise da una parete trasparente che presenta due fessure per inserire le braccia del personale sanitario, una protezione aggiuntiva per evitare il contatto con gli utenti.Il servizio è disponibile tutti i giorni con orario continuato e senza appuntamento, per informazioni è possibile contattare il numero 0571/467223. Il costo è calmierato secondo quanto previsto dalla normativa.La farmacia di Capanne fa parte del progetto Farm@rete che riunisce sotto un unico brand la storia e la professionalità di sette farmacie comunali dei cinque Comuni del Comprensorio del Cuoio.