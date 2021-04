Tamponi rapidi gratuiti nelle due farmacie di Calci per gli studenti e i loro familiari

Studenti di ogni ordine e grado, loro familiari e personale scolastico possono fare gratuitamente, una volta al mese, un test antigenico rapido gratuito andando in uno dei due tendoni allestiti presso le due farmacie di Calci. A prevederlo un accordo tra la Regione Toscana e le organizzazioni sindacali Federfarma e Cispel, approvato con delibera di giunta regionale 169/2021, accolto anche dalla Farmacia La Gabella e dalla Farmacia Pacini che hanno voluto offrire un servizio necessario ed essenziale rivolto non solo ai calcesani ma anche a tutti i cittadini che, previa prenotazione, potranno usufruirne.

Nello specifico, così come previsto dalla Regione, i maggiorenni potranno accedere al servizio tramite un’autocertificazione mentre i minorenni potranno accedere allo screening dietro consenso del genitore, del tutore o di un affidatario. Sarà necessario sottoscrivere anche un’apposita dichiarazione con la quale in caso di esito positivo al tampone antigenico rapido ci si impegna a restare isolati presso il proprio domicilio e a contattare immediatamente il proprio pediatria o medico di medicina generale per la prescrizione del tampone molecolare di conferma.

E’ previsto un tampone rapido al mese gratuito, su prenotazione presso le due farmacie calcesane per:

• scolari e studenti (0-18 anni) e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore (gli alunni devono essere in possesso del cap della scuola e del codice meccanografico che identifica la scuola)

• relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari;

• relative sorelle/fratelli;

• altri familiari conviventi di scolari/studenti;

• nonna/nonno non convivente di scolari/studenti;

• studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione;

• studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);

• personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;

• personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeF.

Di seguito, e nello specifico, i due servizi offerti a Calci.

1) Farmacia La Gabella - via Ettore Tozzini

Servizio attivo da una settimana, oltre 100 i tamponi rapidi già effettuati. I tamponi vengono effettuati, previa prenotazione, al numero 050.936340, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

2) Farmacia Pacini

Servizio drive-through attivo dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 18 previa prenotazione al numero 050.938487 dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La tensostruttura è stata allestita in località San Vito, nell’area retrostante alla zona Coop. Qui è possibile anche effettuare test sierologici al costo di 20 euro. (A giorni la farmacia Pacini si doterà anche di un sito istituzionale che diffonderà informazioni e linee guida per i cittadini).

Entrambe le farmacie effettuano anche tamponi rapidi su prenotazione per ogni cittadino non rientrante nella categoria sopra elencate, anche non residente nel comune di Calci, al costo previsto dalla Regione di 22 euro. (necessario avere con sé documento d’identità e codice fiscale).



Si ricorda che dopo 15 minuti dall'effettuazione del test sarà rilasciato il certificato dalla Asl. Per snellire i tempi di attesa le due farmacie ricordano di stampare dal sito della Regione la documentazione richiesta, di facilissima compilazione.

"Un servizio di pubblica utilità, di grande impatto considerata la riapertura delle scuole anche superiori. Ringraziamo le farmacie del territorio, per la loro disponibilità e per l'organizzazione, che stanno offrendo un servizio efficace e rispondente ai bisogni dei cittadini" commenta l'assessore ai servizi socio-sanitari Valentina Ricotta.