Tamponi nelle stazioni e nei porti: oltre 3mila test giornalieri

Partirà a pieno regime domani, 31 agosto, con 3.280 tamponi giornalieri l’offerta di test molecolari gratuiti messi a disposizione dall'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ai viaggiatori in transito nelle stazioni e nei porti del proprio territorio. Dopo l’avvio di oggi, utile per testare le procedure, il personale sarà disposizione negli stand allestiti nei porti di Livorno (in orario 8-24), Piombino (8-24) e nelle stazioni di Viareggio (8-20) e Pisa (8-20).

Si ricorda che le persone che si sottoporranno al test dovranno attenersi rigorosamente ai comportamenti previsti per l’isolamento fiduciario rimanendo nella propria abitazione, fino alla comunicazione del test, che avverrà entro le 24-36 ore successive. In caso di negatività del test non verrà adottato alcun provvedimento restrittivo; in caso di positività la persona sarà presa in carico dal dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria.



Per evitare possibili attese nei porti e nelle stazioni, ai viaggiatori residenti in Toscana è raccomandato di prenotare il tampone entro le 24 ore dall’arrivo o della partenza sul sito https://viaggiasicuro.sanita. toscana.it/. In questo modo il viaggiatore residente in Toscana ottiene un comodo accesso programmato nelle ore successive al rientro in una delle sedi dei 'drive-through' distribuiti su tutto il territorio regionale, 13 dei quali si trovano nel territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

STAZIONE DI PISA. Oggi alla stazione di Pisa è stato presentato il servizio garantito dagli operatori dell’Asl all’interno di postazioni di accoglienza allestite in questi giorni in stretta collaborazione con tutti gli enti - Prefettura, Comuni, Autorità portuale in primis - per offrire tamponi sia ai viaggiatori in arrivo che a quelli in partenza, che siano residenti o meno sul territorio regionale. L’Asl ha pianificato e messo in piedi un’organizzazione imponente con il coinvolgimento di centinaia di professionisti.

Ogni giorno infatti nelle due stazioni ferroviarie (Pisa e Viareggio) e nei due porti (Livorno e Piombino) saranno impegnati complessivamente oltre 100 operatori (tra sanitari e amministrativi) dal lunedì al venerdì ed oltre 130 nei fine settimana.

In particolare alla stazione di Pisa, insieme alla protezione civile del Comune di Pisa, è stato allestito, per oggi e domani, un punto mobile della Croce Rossa Italiana nella piazza di fronte alla stazione, poi da martedì (e sicuramente fino al 20 settembre) i test verranno eseguiti al Centro polifunzionale Maccarrone della Provincia, verso il quale nei prossimi giorni i cittadini verranno indirizzati con un’apposita cartellonistica.

L’orario di apertura previsto da domani è sulle 12 ore, dalle ore 8 alle 20, con tempo di effettuazione previsto per ogni test di 3 minuti circa.

A Pisa in particolare è prevista, a regime, una produzione giornaliera di circa 500 tamponi il giorno, con possibilità di 'raddoppio' nei fine settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla presentazione del servizio erano presenti per l’Asl il direttore della Società della Salute della Zona Pisana Sabina Ghilli, il direttore del dipartimento di prevenzione Asl Ida Aragona, insieme all’assessore al Sociale e presidente della Società della Salute di Pisa Gianna Gambaccini, che ha ringraziato in particolare le associazioni di volontariato che collaborano all’iniziativa.