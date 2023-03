Covid, dal drive al walk through: tamponi 'a piedi' all'edificio Asl di via Garibaldi

A partire da oggi, mercoledì 1 marzo, il drive through di Pisa per effettuare i tamponi Covid 19 si è trasferito sul retro dell'edificio ASL di via Garibaldi 198. La decisione è stata presa anche in ragione della fine dello stato di emergenza sanitario e del ridotto numero di prelievi che il drive through sta registrando in questa fase di remissione della pandemia.

L'Azienda USL Toscana nord ovest, con la finalità di continuare a fornire il servizio in modo efficiente e in prossimità alla cittadinanza, ha stabilito di spostare il servizio dalla vecchia sede (in via Bellatalla 1 a Ospedaletto) a via Garibaldi, dove si passa al modello 'walk through': le persone arrivano in auto e scendono per effetture il tampone a piedi, in un apposito locale dedicato.

Nulla cambia per la prenotazione, che va sempre fatta sul portale regionale www.prenotatampone.sanita. toscana.it.

Il walk through di via Garibaldi è aperto il mercoledi e il giovedi dalle 11.00 alle 13.30.