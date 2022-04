Nuove aperture: drink e tapas al 'Quanto Basta' davanti al Teatro Verdi

Da Tirrenia al centro storico di Pisa, arriva in via Palestro a due passi dal Teatro Verdi il locale 'Quanto Basta' dei giovani imprenditori e fidanzati Gianluca Aiello ed Erica Colletti, 29 e 28 anni. Un'inaugurazione del locale con drink e tapas salutata con una cerimionia alla presenza del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, dell'assessore ai Lavori pubblici di Pisa Raffaele Latrofa, e di Irene Della Croce e Donatella Fontanelli, responsabile assistenza alle imprese e responsabile territoriale Confcommercio Pisa.

"L'esperienza dell'ultima estate ci è servita come bagaglio per affrontare con ancora più preparazione e consapevolezza questa nuova avventura" le parole cariche di entusiasmo del titolare Gianluca Aiello. "Insieme ad Erica cercavamo un'occasione per lavorare non solo a livello stagionale, ma stabilmente, con un locale nostro". Così nasce il Quanto Basta di via Palestro. "Un locale storico e con un grande potenziale che abbiamo rinnovato soprattutto nell'arredamento, proponendo un'offerta di tapas, drink, vini e una nuova selezione di birre artigianali. Saremo aperti a pranzo da lunedì a venerdì con specialità pensate per pranzi di lavoro più smart e caratteristici a prezzi più contenuti".

"Siamo felici di salutare l'apertura di un locale davvero elegante e ben curato, che contribuisce a valorizzare l'offerta del centro storico", afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli. "Al Quanto Basta va il nostro più sincero in bocca al lupo". L'augurio dell'assessore Latrofa: "E' sempre una bella occasione vedere ragazzi così giovani che investono nel nostro centro storico, in questo caso con un locale posizionato proprio davanti al teatro, che può costituire un punto di riferimento anche per i tanti giovani che frequentano questa zona".