Tappe della 'Tirreno - Adriatico': tutte le variazioni al trasporto pubblico locale

Autolinee Toscane informa che per consentire il transito della gara ciclistica '59° Tirreno - Adriatico' vengono attuate diverse modifiche alla circolazione, tra le quali il divieto di transito su alcune strade della Provincia di Pisa durante il passaggio della corsa. Per tale motivo vi saranno variazioni nel servizio di tpl sia martedì 5 marzo sia mercoledì 6 marzo 2024.

Martedì 5 marzo

Per consentire il transito della '2° tappa della gara, indicativamente dalle ore 11.30 alle ore 14.15, potranno verificarsi alcune interruzioni ai transiti e/o deviazioni estemporanee delle linee tpl.

Le Linee interessate saranno:

SERVIZIO URBANO PISA:

- Linea 5 'Stazione – Cep'

SERVIZIO URBANO AREA VASTA:

- Linea 80 'Filettole - Pisa' 85 'Arena Metato - Pisa'

SERVIZIO EXTRAURBANO:

- Linea 50 'Pisa - Crespina'; 710 'Larderello - Cecina'; 730 'Lardello - Monteverdi Marittimo'; 820 'Volterra - La Sassa'.

A titolo maggiormente esaustivo si elencano le località, in ordine sequenziale di transito, oggetto del percorso della gara ciclistica: provenienti dalla Provincia di Lucca → Nodica → Migliarino → SS1 via Aurelia → Pisa → Stagno → via Sorgenti → Collesalvetti → SS206 via Emilia → Crocino → Pomaia → Castellina Marittima → Riparbella → Casino di Terra → Canneto → direzione Follonica.

Mercoledì 6 marzo

Indicativamente dalle ore 6 alle ore 14, per consentire il transito della 3° tappa della gara, vi saranno alcune modifiche alla circolazione, tra cui il divieto di transito su alcune strade della città di Volterra (luogo di partenza della gara) e della Provincia di Pisa durante il passaggio della corsa.

Alle modifiche saranno interessate:

SERVIZIO URBANO DI VOLTERRA:

- Linea 1 'Monumenti via Carducci - San Giusto'

- Linea 2 'Le Colombaie - Piazza Martiri – Ospedale'

Corse soppresse

SERVIZIO EXTRAURBANO:

- Linea 500 'Pontedera - Volterra'

- Linea 770 'Volterra - Colle Val D’Elsa'

-Linea 780 'Volterra - Monterotondo'

- Linea 790 'Volterra - Cecina'

- Linea 800 'Volterra - Montecatini Valdicecina'

- Linea 500 'Pontedera - Volterra': percorso regolare fino in località Molino D’Era, sinistra su SR439DIR (No San Cipriano) poi destra con prosecuzione in direzione Pian Dei Gelsi, Roncolla, Volterra piazza Ginori Conti (No Piazza Martiri).

CORSE SOPPRESSE

- Pontedera4-Ponsacco-Capannoli- La Rosa-Volterra delle ore 06.22;

- Pontedera4-Ponsacco-Pons. Rimembranza-Capannoli-La Rosa-Volterra delle ore 06:27 Volterra-La Rosa-Capannoli-Ponsacco- Pontedera delle ore 13.05,

- Volterra-La Rosa-Capannoli-Ponsacco- Pontedera delle ore 13.05.

Infine, le Linee 780, 790 e 800, nella 'tratta SR68 - Volterra', seguiranno il percorso regolare su SR68 fino a Volterra rotatoria Sant’Alessandro, destra verso piazza Ginori Conti e non fermano a Piazza Martiri.