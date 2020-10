Una targa per ricordare Domenico Gabriele, il bambino ucciso dalla 'ndrangheta

Si è svolta ieri mattina, 17 ottobre, la cerimonia di intitolazione dello spazio Domenico Gabriele in via De Chirico a Peccioli presso la copertura realizzata dall’archistar Mario Cucinella. A conclusione di un progetto sulla legalità, realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado, è stato deciso di intitolare uno spazio pubblico alla memoria del bambino ucciso dalla 'ndrangheta per errore nel 2009 durante una partita di calcetto a nord di Crotone.

Alla cerimonia di intitolazione presieduta dal sindaco Renzo Macelloni hanno partecipato i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado accompagnati dalle insegnanti e dal Dirigente Scolastico Prof. Gianluca la Forgia. Ospiti d’eccezione sono stati l’architetto Mario Cucinella e i genitori di Domenico che in memoria del bambino hanno lasciato una toccante testimonianza affinché tragedie come quella che ha colpito la loro famiglia non accadano più. E’ inoltre intervenuto Giovanni Callori del coordinamento provinciale di Pisa di Libera, associazione di lotta alla criminalità organizzata.

