Aniello Avigliano in congedo: Confcommercio regala una targa al luogotenente

Confcommercio premia con una targa di riconoscimento il luogotenente dei carabinieri Aniello Avigliano in occasione del congedo, dopo oltre 30 anni di servizio sul litorale pisano. Presenti alla consegna del premio il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni e la responsabile territoriale Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli.

Originario di Torre Annunziata, dal luglio 1988 fino al 1994 Aniello Avigliano ha prestato servizio presso la stazione Carabinieri di Tirrenia come vicecomandante, passando poi a Pisa alla sezione Pronto intervento come capo equipaggio delle volanti. Alla fine del 1996 torna sul litorale, dove assume l'incarico di vicecomandante della stazione di Marina di Pisa, diventandone comandante dal 31 dicembre del 1999 fino al congedo per anzianità di servizio, all'età di 60 anni.

"Sono commosso per questo bellissimo pensiero che testimonia la gentilezza e l'affetto dimostrati nei miei confronti dall'intera comunità, da imprenditori, commercianti, titolari e gestori di stabilimenti balneari, rimessaggi, nessuno escluso" afferma emozionato il luogotenente Aniello Avigliano. "In tutti questi anni ho sempre cercato di mettermi a disposizione con spirito di collaborazione e con un rapporto diretto e umano, senza risparmiarmi, sacrificando molte volte la famiglia per il lavoro. Posso lasciare serenamente e a testa alta il comando nelle mani del maresciallo capo Lorenzo Massai".

"Un riconoscimento meritato che conferiamo con immenso piacere per la disponibilità e la professionalità dimostrate dal comandante Avigliano al servizio della comunità" i complimenti del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Grazie a una figura del suo calibro gli imprenditori del litorale hanno potuto contare su un professionista preparato e disponibile, sempre pronto all'ascolto e al dialogo nell'ottica di garantire la necessaria sicurezza alle attività del territorio".

"Dopo tanti anni trascorsi a Tirrenia, Marina di Pisa e Calambrone il comandante Avigliano ha mostrato grande esperienza e conoscenza approfondita del nostro territorio, un uomo molto vicino alle attività commerciali e alla nostra realtà quotidiana, lo abbiamo sempre sentito molto vicino in ogni angolo del Litorale" il commento del presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni.