Autobus: tariffa unica da e per il litorale pisano a 2 euro

Si intitola 'Dalla città d’arte al mare a soli 2 euro' e raffigura una bagnante nell'atto di tuffarsi in acqua, mentre sullo sfondo campeggia il tramonto dietro la Torre di Pisa. E' la campagna di comunicazione realizzata da Autolinee Toscane, insieme al Comune di Pisa, per promuovere la nuova tariffa agevolata.

"Si tratta di un importante accordo - dice il sindaco di Pisa Michele Conti - che prevede la possibilità di raggiungere il nostro litorale, Marina, Tirrenia e Calambrone, con un unico biglietto a due euro. Al momemto del passaggio da Ctt Nord ad Autolinee Toscane non era stato possibile e abbiamo dovuto far capire quanto questo territorio, dove risiedono circa 8mila persone che hanno bisogno di raggiungere il centro per servizi e lavoro, sia da cosiderarsi un tutt'uno con la città. Ringrazio pertanto la direzione di Autolinee Toscane per avere trovato insieme a noi questa soluzione che permette di raggiungere le diverse località con soli due euro, e questo a favore anche dei turisti che vogliono raggiungere il mare o dei villeggianti che vogliono venire in visita in città".

"Abbiamo preso la gestione del trasporto pubblico in tutta la regione, in un periodo complesso per tanti motivi - dice Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane - ma fin dall'inizio ci siamo messi a disposizione collaborando con tutti gli enti locali e la Regione per venire incontro alle esigenze dei cittadini da loro rappresentati. Il progetto di Pisa è un esempio in questo senso: un servizio economico, efficiente e funzionale. Si possono fare cose innovative e importanti come questa se c'è buona volontà da parte di tutti, aziende e le istituzioni. In questo caso è avvenuta. Siamo particolarmente contenti, perché in giro ci sono molte difficoltà, ma se si affrontano le cose con spirito positivo i problemi si possono risolvere, per fare in modo che i territori vengano valorizzati. Noi siamo a disposizione e questa è la dimostrazione della buona collaborazione tra la nostra azienda e le istituzioni".

Grazie alla convenzione siglata nel febbraio scorso, tra il Comune e Autolinee Toscane sono possibili significative agevolazioni tariffarie sulle corse da e per il litorale. Oggi la tariffa è unica, a 2 euro a corsa, anziché 2,60 euro; mentre l’abbonamento mensile Isee ha un costo di 30 euro, invece di 38,50. La corsa semplice Marina-Calambrone è stata confermata a 1,50 euro. Il Comune si è fatto carico della compensazione del costo, grazie a uno stanziamento annuo di 80mila euro. Il biglietto consente anche l'accesso ai servizi urbani di Pisa, con validità di 90 minuti a partire dalla prima obliterazione. La convenzione avrà durata triennale (2022-2023-2024).