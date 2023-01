Taxi a Pisa: da febbraio scattano le nuove tariffe

Approvata dal Comune di Pisa una determina per procedere all’adeguamento delle tariffe del servizio pubblico non di linea di taxi secondo l’indice ISTAT di incremento del costo della vita. Le nuove tariffe saranno applicate dal prossimo 1° febbraio 2023.

"I costi del servizio pubblico di taxi a Pisa sono gli stessi da ormai dieci anni - spiega l’assessore al Commercio, Paolo Pesciatini - l’ultimo adeguamento tariffario risaliva infatti al lontano 2013. Secondo la 'Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea' (L. 21/92), la competenza per la determinazione dei prezzi spetta alle amministrazioni comunali. Da qui la necessità di rivedere le tariffe per adeguarle all’inflazione e all’aumento del costo della vita certificato dall’ISTAT; un aumento che ha determinato anche un maggiore costo di gestione dell’attività da parte dei titolari di licenze i quali, lo ricordiamo, sono stati duramente colpiti in questi anni anche dal periodo di emergenza sanitaria insieme a tutto il comparto del turismo cittadino. Ringrazio gli operatori per il fondamentale ruolo che svolgono, ricordando che dal 2019 il servizio taxi si è arricchito con un ulteriore e speciale servizio dedicato al trasporto delle persone disabili".

Di seguito le nuove tariffe ordinarie che saranno in vigore dal 1° febbraio 2023.

- Corsa minima: 7,60 euro

- Scatto di partenza: 3,80 euro

- Prima tariffa (urbana a base multipla): 1,30 euro

- Seconda tariffa (extraurbana) a base chilometrica: 2,30 euro

- Sosta oraria: 28,80 euro

- Supplemento festivo: 3,05 euro

- Supplemento notturno: 3,05 euro

- Supplemento bagaglio: 0,80 euro

- Supplemento oggetti ingombranti: 1,50 euro

- Supplemento cani (escluso cani guida): 1,50 euro

- Supplemento chiamata radiotaxi o telefono parcheggio: 7,80 euro

- Prenotazione radiotaxi: 1,90 euro

- Supplemento oltre il 3° passeggero: 1,20 euro



Queste le nuove tariffe predeterminate in vigore dal 1° febbraio 2023:

- Stazione Pisa Centrale per Piazza Duomo/Manin: 10,60 euro

- Stazione Pisa Centrale per Aeroporto: 10,60 euro

- Stazione Pisa Centrale per Ospedale Cisanello: 11,80 euro

- Aeroporto per Stazione Pisa Centrale: 10,60 euro

- Aeroporto per Piazza Duomo/Piazza Manin: 14,20 euro

- Aeroporto per Ospedale Cisanello: 14,20 euro