In arrivo il taser in dotazione agli agenti della Questura di Pisa

"Finalmente anche a Pisa, a giorni, ci sarà il debutto della pistola ad impulsi elettrici che arriva al termine di un attento percorso di formazione del personale della Questura sull’utilizzo di uno strumento operativo importante, per il quale il sindacato FSP Polizia di Stato si è battuto per anni al fine di inserirlo fra le dotazioni degli agenti operativi in strada". Ad annunciarlo è Lorenzo Cardogna, Segretario Provinciale del sindacato FSP Polizia di Stato di Pisa, il quale sottolinea che "si tratta di una nuova tecnologia, che garantisce maggiore tutela sia alle forze dell’ordine, sia ai soggetti protagonisti di condotte violente e pericolose verso altri o verso sé stessi".

Cardogna continua: "Uno strumento di prevenzione e tutela, fondamentale per chi ogni giorno opera in situazioni di rischio, che ambisce a porsi a metà strada fra l'uso dell'arma da fuoco e quello delle mani o dello sfollagente. Capace di tutelare da un lato gli operatori ma dall'altro anche i delinquenti, evitando i rischi di uno scontro fisico e quelli potenzialmente letali di uno scontro a fuoco". "Siamo davanti a un'arma non letale e il cui uso è regolamentato da norme molto rigide - prosegue Cardogna - il suo scopo è preventivo e deterrente: come hanno dimostrato le precedenti sperimentazioni in tutta Italia, raramente si arriva alla fase di esplosione dei dardi, proprio perché il più delle volte è sufficiente esibirlo per convincere il soggetto aggressivo a placarsi, senza dover arrivare a uno scontro fisico o a fuoco". "Per questo vogliamo che entri al più presto - conclude Cardogna - anche nella dotazione della polizia ferroviaria, polizia stradale, polizia di frontiera e anche, attraverso le opportune iniziative dell’amministrazione comunale, alla polizia locale di Pisa".