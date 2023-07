Contrasto duro, strada per strada, entrando nei quartieri e cercando di scovare, palazzo per palazzo, tutte le situazioni di illegalità e delinquenza. E' l'estrema sintesi delle azioni che il sindaco Michele Conti, nella mattinata di lunedì 31 luglio, ha richiesto al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in città. "Non possiamo accettare di consegnare supinamente la città in mano agli spacciatori - ha affermato Michele Conti dopo la riunione - gli eventi che si sono verificati nel week end appena trascorso sono la dimostrazione che è in atto una guerra tra bande di pusher. Dobbiamo intervenire tempestivamente per stroncare questo fenomeno sul nascere".

Da Palazzo Gambacorti il primo cittadino sottolinea il rischio "di una pericolosa escalation, che tutti gli attori coinvolti nella gestione della sicurezza sul territorio devono sforzarsi di scongiurare. L'amministrazione fa quanto le è possibile con l'impegno della Polizia Municipale. Con il NOSU, il Nucleo operativo di sicurezza urbana della Polizia Municipale, abbiamo fatto già tanto in questi anni. Il NOSU interviene quotidianamente in centro storico per contrastare situazioni di degrado e di spaccio di droga. Negli ultimi anni, dal 2018 ad oggi, sono stati 150 gli arresti della Polizia Municipale per reati di spaccio, grazie al lavoro di squadra composto dai nuclei specializzati, personale in borghese, agenti ciclisti, unità cinofila e centrale operativa che gestisce le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che in questi 5 anni sono passate da 93 a 154. Ma il lavoro encomiabile della Polizia Municipale da solo non basta, bisogna fare di più".

"Le forze dell'ordine devono fare il resto: sarebbe opportuno che da Roma arrivasse finalmente un impegno ancora più corposo in termini di ampliamento dell'organico a disposizione della Questura". Conti si sofferma anche sul tema dell'occupazione degli appartamenti e dei fondi commerciali nell'area della stazione, circoscritta tra viale Gramsci, via Mascagni, via Puccini, via Colombo e via Cattaneo: "Ci sono troppe situazioni oscure, con immobili subaffittati nei quali bivaccano i delinquenti. E negozi che non rispettano regolamenti e licenze. L'ultimo lo abbiamo avuto con l'incendio divampato in un fondo situato in via Vespucci: la tragedia è stata evitata soltanto per un caso fortunato. Ma i residenti non possono essere messi in pericolo per la negligenza dei commercianti e dei proprietari dell'immobile".

Per questo motivo il sindaco annuncia "un'ordinanza urgente che imporrà la chiusura di quel negozio. Dopodiché bisognerà pensare a un'azione concertata con la Guardia di Finanza per il controllo, a tappeto, del rispetto di licenze e regolamenti. Esistono b&b illegali e affittacamere improvvisati nella zona della stazione che devono essere sradicati. Occorre un'operazione di controllo approfondita per individuare le precise responsabilità di affittuari e locatari". Conti assicura di "aver trovato grande spirito collaborativo da parte della Prefettura e della Questura. Adesso però è il momento di passare finalmente dalle parole ai fatti: serve una task force capace di operare sul campo tutti i giorni, in modo capillare".