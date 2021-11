'Lavoro e inclusione: un ponte per il post pandemia': a Pisa la tavola rotonda sulla sfida dell’inserimento sociale per le persone con disabilità

'Lavoro e inclusione: un ponte per il post pandemia'. È questo il titolo della tavola rotonda che si terrà mercoledì 17 novembre alle 17 alla Stazione Leopolda di Pisa. L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Etico dei Caregivers, in collaborazione con l’Associazione Casa della Città Leopolda, e vuole essere un’occasione di confronto su normative, opportunità e criticità che riguardano il tema dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, a partire dalla pianificazione del percorso scolastico.

“Per i ragazzi e le ragazze con disabilità la sfida oggi è quella dell’inclusione sociale attraverso il lavoro - spiega la presidente del Coordinamento Etico dei Caregivers Maria Antonietta Scognamiglio - quali sono le strade per una piena integrazione e per proteggere il loro futuro? Come recuperare il terreno perso durante la pandemia? Sono queste le domande cruciali a cui è urgente trovare risposte e per questo vogliamo avviare un confronto informato e aperto che coinvolga cittadinanza e istituzioni".

In apertura i saluti istituzionali di Michele Conti, sindaco di Pisa, di Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, di Paolo Mancarella, rettore dell’Università di Pisa, e del generale Alessandro De Lorenzo, comandante della 46ª Brigata Aerea.

È poi prevista la presentazione del cortometraggio 'Senza Rumore' (realizzato nell’ambito del Progetto Interactive Care) e gli interventi di Gian Luigi Ferrari, dell’Università di Pisa, e Martino Alderigi, presidente dell’Associazione Casa della Città Leopolda.





A seguire la Tavola Rotonda moderata da Elena Vivaldi, delegata della rettrice della Scuola Sant’Anna alla Disabilità e all’Inclusione, alla quale interverranno: Grazia Ambrosino, presidente dell’Agenzia formativa e per il lavoro Aforisma, Sandra Capparelli, dirigente del Liceo delle Scienze Umane Giosuè Carducci, Stefania Dini, dirigente dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, Maria Antonietta Scognamiglio, presidente del Coordinamento Etico dei Caregivers, Bernard Dika, consigliere delle Regione Toscana all’Innovazione e alle Politiche Giovanili, e Luca Fanucci, delegato del Rettore dell’Università di Pisa all’Interazione degli Studenti con Disabilità e DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).A trarre le conclusioni saranno gli assessori della Regione Toscana Alessandra Nardini (deleghe all’Istruzione, Formazione professionale, Università e Ricerca, Impiego), Serena Spinelli (Politiche Sociali) e l’assessore del Comune di Pisa Raffaella Bonsangue (deleghe agli Affari generali, Pari opportunità e Coordinamento Politiche giovanili).