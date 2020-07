Scuola, appello Cgil al sindaco di Pisa: "Un tavolo per decidere la riapertura"

Molti servizi, seppure sempre limitati per le misure anti-Covid, sono ripartiti, ma non la scuola. E' un punto critico sotto molti aspetti per le sigle Cgil che si occupano del settore, per questo i segretari del sindacato hanno scritto una lettera aperta al sindaco di Pisa affinché "apra in tempi rapidissimi un tavolo con il sindacato dal quale far scaturire un Protocollo per la riapertura in sicurezza di tutte le scuole, in modo da dare certezze alle famiglie, alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, e respiro all’economia della città".

A siglare l'appello sono il Segretario Generale Cgil Pisa Mauro Fuso, il Segretario Generale Fp/Cgil Pisa Leonardo Fagiolini, il Segretario Generale Flc/Cgil Pisa Pasquale Cuomo e la Segretaria Generale Filcams/Cgil Pisa Caterina Ballanti.

"Siamo ad un passo dall’ipotetico inizio dell’anno scolastico - valutano i rappresentanti - ed anche a Pisa ancora non sappiamo quando e come verranno riaperte le scuole di ogni ordine e grado dagli asili nido all’università. Da Maggio c’è stata la riapertura di tutte le attività con l’applicazione dei Protocolli di sicurezza anti-Covid, che, in tempi più o meno rapidi, siamo riusciti a contrattare. Solo per la scuola c’è un ritardo inspiegabile e sempre più insopportabile per le famiglie che da marzo sono senza servizi educativi e con un carico di lavoro di cura che ha condizionato pesantemente la vita e la professione soprattutto delle donne. E ancora molte sono le donne che lavoravano nei servizi educativi, scolastici e universitari che con la chiusura dei servizi, delle mense, degli uffici, sono rimaste a casa senza salario o con assegni pesantemente ridotti".

La Cgil ricorda anche che la "sofferenza dei bambini e dei giovani studenti che hanno perso la possibilità di interagire con i propri coetanei , di avere pari opportunità di accesso alla didattica a distanza, di avere occasioni di scambio culturale, affettivo ed emotivo che in alcuni casi manca nelle famiglie". "Come Cgil - conclude la lettera, prima della richiesta del tavolo - da mesi facciamo pressione per la riapertura in sicurezza e lavoriamo ai tavoli nazionali e regionali per la costruzione di protocolli da applicare per la ripartenza delle scuole. Ad oggi però vediamo solo bozze a livello nazionale e proposte irricevibili a livello regionale e locale".