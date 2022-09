Teatro inclusivo: spettacolo in piazza dei Cavalieri

Si terrà domenica 11 settembre a Pisa in piazza dei Cavalieri lo spettacolo di teatro inclusivo presentato dalla Compagnia Mayor Von Frinzius dal titolo 'Sonnambuli, se c’è un rigore lo tiro io', prodotto da Compagnia Von Frinzius, Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e O.A.M.I. con il sostegno, come main sponsor dell’evento a Pisa, di Fondazione Pisa e Fondazione Dopo di Noi. Lo spettacolo, inserito all’interno della rassegna 'Summer Knights', con il patrocinio del Comune di Pisa e l’organizzazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa insieme a Leg (Live Emotion Group), è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, del Presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso, del Presidente della Fondazione Dopo di noi Francesco Barachini, del Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni, del regista Lamberto Giannini e del presidente dell’Aipd di Pisa Sandro del Rosso.

Lo spettacolo si terrà in Piazza dei Cavalieri alle 21, con ingresso libero e gratuito (senza necessità di prenotazione). Mayor Von Frinzius è una compagnia teatrale livornese nata nel 1997. Attualmente fa parte dell’associazione O.A.M.I. ed i suoi spettacoli sono coprodotti dalla Fondazione Teatro Carlo Goldoni di Livorno. Nel 1997 nasce all'interno dell'Anffas Onlus di Livorno l'esigenza di iniziare un laboratorio teatrale per fornire ai ragazzi un senso di sé che possa essere diverso dall'identità che lo specchio sociale fissa loro addosso come una maschera indelebile. Dopo un periodo di formazione, i primi laboratori vedono sulla scena solo ragazzi con disabilità che vengono diretti da Lamberto Giannini nel doppio ruolo di attore e regista.

"Questo spettacolo nasce perché da piccolo ero sonnambulo. Ho passato tutta la vita a cercare di dimenticare quella notte, e ora non riesco a raccontarla, mi dispiace. Lo spettacolo finisce qui". Queste le parole con cui Lamberto Giannini conclude il suo ultimo spettacolo. Il regista è infatti partito dalla propria esperienza come sonnambulo per ideare questo spettacolo e racchiudere al suo interno sogni, incubi, ambizioni e paure non solo suoi ma anche dei suoi attori e collaboratori. Al fianco di Giannini troviamo Rachele Casali, aiuto regista dal 2017 e responsabile della colonna sonora dello spettacolo e della produzione, Silvia Angiolini, che dopo anni da attrice debutta per la prima volta in regia portando entusiasmo e precisione nelle sue scelte organizzative ed artistiche, Marianna Sgherri, collaboratrice storica capace di trasformare le proprie visioni in emozionanti coreografie e Francesco Pacini, direttore di palco per il terzo anno consecutivo.

"E' con grande soddisfazione - dichiara il sindaco Michele Conti - che ospitiamo a Pisa il nuovo spettacolo presentato dalla Compagnia Mayor Von Frinzius. Un realtà artistica importante che da anni ha avviato con successo un percorso di teatro inclusivo fatto di laboratori e produzioni che coinvolgono e mettono sullo stesso palcoscenico attori diversamente abili e non, presentando una formula vincente. Ringrazio la compagnia teatrale, la Fondazione Pisa e la Fondazione “Dopo di Noi”, il Teatro Verdi e tutte le associazioni e i soggetti coinvolti per aver reso possibile la realizzazione di questo spettacolo nel bellissimo scenario di piazza dei Cavalieri. Abbiamo imparato, vedendo gli spettacoli, come sul palco siamo davvero tutti uguali e insieme possiamo portare il nostro contributo alla riuscita dello spettacolo. Invitiamo i cittadini a partecipare alla serata che rappresenta un’occasione unica per conoscere il valore della compagnia teatrale, come di tutte le associazioni, come l’Aipd di Pisa, che lavorano per garantire attività di socializzazione ai ragazzi con disabilità, permettendo di raggiungere grandi risultati".