'Torniamo a sognare': il Teatro Verdi presenta il nuovo cartellone di spettacoli

Sette mesi e qualche giorno dopo l'ultima volta, il sipario torna ad aprirsi sul palcoscenico del Teatro Verdi di Pisa. Era il 29 febbraio quando, dalla platea e dai loggioni esauriti in ogni ordine di posto, si alzava l'applauso conclusivo per lo spettacolo 'Sogno o son desto 400 volte' di Massimo Ranieri. Da quella serata il teatro è rimasto chiuso a causa dell'emergenza Coronavirus. Oggi, venerdì 2 ottobre, l'orologio è tornato a battere i minuti ed è iniziato il countdown per l'apertura della stagione autunnale. La presidente della Fondazione Teatro di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni, insieme al sindaco Michele Conti e alla presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus Beatrice Magnolfi, ha presentato il programma dei sei spettacoli articolati su undici date dal prossimo 18 ottobre.

"Oggi è un giorno emozionante - commenta Paoletti Tangheroni - 'Torniamo a sognare' dà la giusta misura delle sensazioni che proveremo quando il primo sipario si aprirà nuovamente sui nostri spettacoli. Si riparte, pur con tutte le limitazioni dovute alle misure anti Covid, con un’offerta articolata di concerti, spettacoli di lirica e prosa; abbiamo puntato sulla qualità bilanciando, come è ormai nostro costume, i classici e le innovazioni". La presidente conclude la sua introduzione con un pensiero al pubblico, "che anche nei momenti più duri del lockdown non ci ha abbandonato. In tantissimi hanno rinunciato al rimborso dell'abbonamento pur di sostenerci".

I posti a disposizione saranno 300 invece dei 900 che il Teatro Verdi mette a disposizione a pieno regime, nel rispetto delle indicazioni anticontagio. "Il Teatro Verdi è un centro culturale a cui l'amministrazione dedica grande attenzione - dice il sindaco Michele Conti - siamo consapevoli di ciò che un teatro di tradizione possa rappresentare in una città come Pisa. Anche in questo periodo difficile il teatro è stato vicino al suo pubblico: nella fase del lockdown con iniziative on line molto seguite e poi con spettacoli all’aperto al Giardino Scotto. In questa riapertura, che si avvale della collaborazione della Scuola Normale Superiore per la parte concertistica, si presenta una rassegna autunnale molto interessante e articolata".

"Riaprire i teatri - conclude Beatrice Magnolfi, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus - significa rispondere a un bisogno dei cittadini, che ha molto a che fare col diritto alla cultura. E un’offerta di qualità, in un momento particolare come quello che stiamo attraversando, è indispensabile per dare alla comunità la possibilità di tornare a vivere pienamente l’esperienza legata alla fruizione dello spettacolo dal vivo".

Il programma