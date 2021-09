Innovazione e futuro con l’evento Tedx al Cinema Odeon

Talk e momenti artistici per parlare di come cambierà il mondo nei prossimi 30 anni: domenica 12 settembre l'evento organizzato dai tre Atenei pisani

Pisa si prepara ad ospitare la prima edizione dell’evento TEDxLungarnoMediceo. L’iniziativa, nell’ambito dell’ecosistema TED (Technology Entertainment Design), tratterà temi di innovazione tecnologica e sociale passando per la medicina personalizzata, il cambiamento climatico e molto altro. L’evento è volutamente multidisciplinare, e si pone l’obiettivo di descrivere e analizzare come il mondo cambierà nei prossimi 30 anni. TEDxLungarnoMediceo è organizzato da studenti dei tre Atenei pisani, grazie al sostegno economico ed organizzativo della Scuola Normale Superiore di Pisa, sotto licenza TED ottenuta dagli allievi Luca Fusar Bassini, Giacomo Pasquini e Giulia Borgonovo. TEDxLungarno Mediceo avrà luogo domenica 12 settembre presso la Multisala Cinema Odeon a Pisa, dalle 9.30 alle 17.30.

L’ingresso, riservato a 100 persone, potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube TEDxLungarnoMediceo. Oltre alla Scuola Normale, l’iniziativa è appoggiata da una serie di aziende legate all’innovazione, tra cui List SpA e Holocron Srl. Gli speaker previsti sono Vittoria Raffa, professoressa all’Università di Pisa ed esperta di Nanomedicina; Nevina Satta, Direttrice della Sardegna Film Commission; Beatrice Marzi, Direttrice delle operazioni di Still I Rise NGO per aprire scuole nei Paesi più poveri; Carlo Tumino, 'Papàperscelta', divulgatore attivo per i diritti LGBTQ+; Julia Vitarello, fondatrice di Mila’s Miracle Foundation per la cura di malattie rare; Duccio Piovani, data scientist presso Agricolamoderna, promettente startup di vertical farming; Leonardo Ricotti, professore di Biorobotica presso la Scuola Sant’Anna; Giuseppe Attardi, Professore in UniPi, esperto di Intelligenza Artificiale; Filippo Bonaventura, scrittore e divulgatore esperto di astrofisica e climate change.

I Talk saranno intervallati da momenti ricreativi, con il 3D artist Annibale Siconolfi, che realizza le grafiche dell’evento, gli stand-up comedian pisani Federico Guerri e Giorgia Fumo in veste di presentatori e i cantautori romani Marco Calanca, in arte Becko, e Matteo Montalesi, in arte ESSEHO. TED è un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata a idee che vale la pena diffondere. TEDx è il programma di eventi locali auto-organizzati, in cui 'x' sta per iniziativa organizzata in modo indipendente.